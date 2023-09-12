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حقيقة انقلاب ريال مدريد على خليفة أنشيلوتي

9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف إدارة ريال مدريد تجاه راؤول جونزاليس، مدرب فريق "الكاستيا".
وذكرت تقارير مؤخرا أن إدارة الميرنجي انقلبت على راؤول عندما تفاوض مع فياريال، وأن الرئيس فلورنتينو بيريز قرر استبعاد أسطورة النادي من الترشيحات الخاصة بخلافة كارلو أنشيلوتي في الفريق الأول، كما أن منصبه في الكاستيا بات تحت التهديد.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تزال تنظر إلى راؤول على أنه جزء أساسي من مشروع النادي في الكاستيا.
لكن الشبكة الإسبانية أكدت أن إدارة ريال مدريد لا ترى راؤول بالفعل كمرشح لخلافة أنشيلوتي، حيث يعتقد بيريز أن خيار التعاقد مع تشابي ألونسو أكثر جاذبية.
وكشفت أن إدارة الميرنجي كانت متفهمة لموقف راؤول عندما تفاوض مع فياريال، وفتحت له الأبواب معتقدة أنه لن يرفض هذا العرض، لأن تطلعاته كمدرب عالية جدا، لا سيما بعد أن أبلغوه بأنه لن يكون بديلا لأنشيلوتي.
وختمت: "راؤول طلب من بيريز ضم عدد من لاعبي الميرنجي إلى صفوف فياريال، إذا نجحت المفاوضات، وعلى رأسهم داني سيبايوس، وأبدى رئيس ريال مدريد استعداده لدراسة الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن رغبة اللاعب ظلت مجهولة".

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