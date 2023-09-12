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بينهم مبابي .. 3 مرشحين لخلافة صلاح في ليفربول

9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن اتجاه ليفربول لإبرام صفقة مدوية لتعويض المصري محمد صلاح.
وارتبط صلاح بالرحيل للدوري السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة، الذي سعى بكل قوة للظفر بخدمات الفرعون المصري قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي، وبمبالغ خيالية، لكن إدارة الريدز تمسكت به.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن ليفربول حال باع صلاح سيكون لديه الأمول والقدرة على ضم نجم من العيار الثقيل.
وأضافت: "الخيار الأول والأصعب هو كيليان مبابي، ومن الممكن إقناعه بمبلغ كبير من المال، والثاني هو فينيسيوس جونيور الذي يحظى بتقدير كبير من يورجن كلوب مدرب الريدز ويتناسب مع خططه".
وختم التقرير: "يصعب رحيل فينيسيوس من ريال مدريد، وبالتالي سيبحث الريدز عن أسماء أخرى مثل بوكايو ساكا من آرسنال وغيرهم".

ملاعب

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