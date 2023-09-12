لبنان.. الأونروا تجلي نحو 400 نازح من مخيم عين الحلوة



وأفاد بأنه "واكب عمليات الإجلاء عدد من المنسقين في الأونروا وشرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام، وعدد من متطوعي ومتطوعات في هيئات إغاثية محلية ودولية"، مبينا أن "عدد العائلات التي نزحت إلى البلدية بلغ نحو 80 عائلة في ذروة الإشتباكات، ثم انخفض العدد تدريجيا إلى 70 عائلة، 23 فلسطينية 19 لبنانية، 8 سورية، و18 مكتومي القيد".

RT