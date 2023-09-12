بوتين: روسيا تعمل على تطوير سلاح جديد يضمن أمن أي بلد



وأضاف: "إذا نظرنا إلى مجال الأمن، فإن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب.

وأوضحت الوكالة أن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة، تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.

