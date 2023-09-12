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بوتين: روسيا تعمل على تطوير سلاح جديد يضمن أمن أي بلد

9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعمل على تطوير سلاح جديد، من شأنه أن يضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن السلاح الذي تطوره موسكو قائم على مبادئ فيزيائية جديدة.


وأضاف: "إذا نظرنا إلى مجال الأمن، فإن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب.
وأوضحت الوكالة أن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة، تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.

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