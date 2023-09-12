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هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية

9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن أمراض القلب التاجية هي أمراض تصيب الشرايين التاجية، التي تزود القلب بالأكسجين والمواد المغذية.
وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض القلب التاجية، تتمثل في السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة واضطراب أيض الدهون والتدخين والتوتر النفسي، إلى جانب التقدم في العمر والعوامل الوراثية.


وأضافت الجمعية أن التغذية غير الصحية تعزز من فرص توافر العديد من هذه العوامل، مشيرة إلى أن التغذية غير الصحية تعني الإكثار من الملح والسكر والدهون واللحوم، والإقلال من الخضروات والفواكة، بالإضافة إلى تناول الوجبات السريعة.


وتتمثل العلامة الأولى لأمراض القلب التاجية في الترسبات في أوعية القلب، والتي تسمى "اللويحات" فيما يعرف بتصلب الشرايين، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأزمة قلبية.
نمط حياة صحي
ولتجنب هذا الخطر الجسيم الذي يهدد الحياة، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي صحي، لاسيما النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.


ويقوم هذا النظام الغذائي على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، والاعتماد على الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون بدلاً من الدهون الحيوانية كالزبدة، وتناول الأسماك بدلاً من اللحوم، مع العمل على التمتع بوزن طبيعي والإقلاع عن التدخين.


وأظهرت الدراسات أن أي شخص أصيب بالفعل بنوبة قلبية يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى بنسبة تصل إلى 50% عن طريق اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

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