أوبك تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير

أوبك تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير
التاريخ
9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت المنظمة، في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يومياً، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.
وأبقت أوبك على توقعات الطلب على النفط الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.
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