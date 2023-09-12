

الزلزال تسبب في دمار مباني، وتقطع عدد من الطرق واحتجاز مئات الأشخاص تحت الأنقاض، ما دفع السلطات المغربية للعمل لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين وإعادة فتح الطرق المتضررة.

وقال رئيس مصلحة الرصد الزلزالي في المغرب هاني لحسن إن إقليم الحوز (جنوب غربي مدينة مراكش) منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي الضعيف، سواء من حيث العدد أو من حيث القوة، وغالبا لم تتجاوز الزلازل المسجلة في المنطقة 5 درجات على سلم ريختر، وبالتالي فهي ليست مرشحة من الناحية التاريخية لتعرف زلزال بهذا الحجم والقوة.

ويضيف لحسن أن العامل الأساسي الذي يحدد القوة التدميرية لأي زلزال هو شدته، ولكن ثمة عاملا ثانيا؛ هو مدى قرب مركز الزلزال من سطح الأرض، وفي حالة زلزال إقليم الحوز فإن عمق الزلزال 8 كيلومترات، وهو مستوى قريب من السطح، ما أسهم في زيادة قوة الزلزال مقارنة بزلازل سابقة وقعت على عمق 30 كيلومترا مثلا.

في ليبيا، استيقظت البلاد صباح الأحد على اعصار متوسطي أُطلق عليه اسم "دانيال"، وأثر بشدة على بلدة الجبل الأخضر الساحلية ومدينة بنغازي، حيث تم فرض حظر تجول وإغلاق للمدارس لعدة أيام. الاعصار أدى إلى وفاة 3000 شخص لغاية اللحظة في حين توقع وصول عدد المفقودين الى نحو مئة ألف شخص وفقًا لوزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل.

فيما دعت السلطات الليبية الدول الصديقة إلى تقديم المساعدة في إنقاذ ما تبقى من مدينة درنة، لا سيما في مناطق الجبل التي تشهد وضعًا مأساويًا

اوضح الخبير البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي "جمعية للتوعية بالبيئة مقرها بيروت"، دوميط كامل، إن سبب القوة التدميرية للإعصار دانيال يرجع إلى عدة عوامل.

حيث التطرف المناخي الذي يضرب العالم، وراء توحش الظواهر المناخية سواء الأعاصير أو السيول أو الارتفاع غير المسبوق لدرجة الحرارة لنصل إلى ما يعرف بـ"عصر الغليان".

وتابع ان الإعصار انتقل من جنوب أوروبا وصولا إلى ليبيا ثم مصر، وترجع قوته التدميرية لعدة اسباب ، اولها لوجود كتل هوائية تتميز بالاختلاف الشديد بين كتلة وأخرى، ما أدى إلى تشكل هذا الإعصار غير العادي.



اضافة لسرعة الرياح في الأعاصير والعواصف تزيد قوتها التدميرية، حيث وصلت سرعةلرياح على السواحل الليبية إلى 75 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى ارتفاع الأمواج والتغيرات المناخية العالمية والاحترار العالمي واحترار الكتل الهوائية، وهو ما يدق جرس الإنذار بالتعرض لمثل هذا الإعصار مستقبلا وربما أقوى وأشد ضراوة.