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الحكومة تهيب بالأردنيين في ليبيا

9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.
كما تدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:


- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).
- سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021650866660)
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ([email protected] ).

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