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مصر تُعلن عن الاستعداد لإنشاء جسر جوي لدعم ليبيا

9/12/2023 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجه رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، إلى ليبيا اليوم، حيث استقبله القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.
واستقبل حفتر رئيس أركان حرب الجيش المصري في مدينة بنغازي، حيث قدم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.
وأكد عسكر استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ.

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