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جوارديولا يحدد موعد عودته لقيادة مانشستر سيتي

9/12/2023 9:14:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأنه من المتوقع أن يعود الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى إنجلترا، استعدادا لمواجهة وست هام يونايتد.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة للبريميرليج.
وكان جوارديولا قد غاب عن مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام، بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر.
وتولى خوانما ليلو، مساعد جوارديولا، المسؤولية بدلا من المدرب الإسباني، وكان هناك اتصال منتظم مع المدير الفني.
وبحسب شبكة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، فإن جوارديولا تعافى بما يكفي للعودة يوم الأربعاء المقبل، عندما يبدأ اللاعبون العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
وتواجد جوارديولا طوال الفترة الماضية، في مدينة برشلونة الإسبانية، للتعافي من الجراحة التي خضع لها.

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