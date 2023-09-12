Tuesday, 12 September 2023 05:42 GMT

فرصة للشراء .. انخفاض ملموس على سعر الليرة الذهب بالأردن

9/12/2023 9:14:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم بعد انخفاض اسعار الذهب 30 قرشاً بالتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات . .

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

ووصل سعر الاونصة الى 1909 دولارا في التداولات العالمية

وانخفضت اسعار الذهب في التسعيرة الثانية اليوم الثلاثاء 30 قرشا حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.3 دينارا للشراء منهم .

MENAFN12092023000208011052ID1107053318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث