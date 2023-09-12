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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

9/12/2023 9:14:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 13:30 تقريبا تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاع الجوي بتدمير المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".


وصرح حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المناطق الحدودية بالمقاطعة أكثر من 110 مرات خلال اليوم الماضي، كما ألقت عبوة ناسفة مجهولة من المسيرة.


RT

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