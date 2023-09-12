جدة – أصداف نيوز:

وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لـ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة -المُكلّف- عبدالرحمن بن محمد بن منصور، ومن الجانب الهندي سعاة الأستاذ سوداتا ماندال نائب العضو المنتدب في بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة وجاء ذلك في العاصمة الهندية دلهي بالتزامن مع اعمال المنتدى السعودي الهندي للاستثمار دلهي‬‬‬‬

وتُحقق الاتفاقية أحد أهداف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر استقطاب التجارب الناجحة والنماذج الاستثنائية في مجال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو.

وتشمل الاتفاقية أن يقوم بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI بالعمل بالشراكة مع بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة على العمل المشترك على تصميم وصياغة استراتيجية هندسة البيانات وفق أفضل الممارسات ونقل المعرفة في مجال المُمارسات الائتمانية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

وتُعزز الاتفاقية من الدور التوعوي والتدريبي بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك SIDBI عبر تنظيم برنامج تدريبي للعاملين، من أجل تيسير فهمهم لأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفين فيما يتعلق بمجال العمليات .

يُذكر أن هذه الاتفاقية التي عقدها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي امتداد لمذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الهندي في ديسمبر الماضي لعام 2022 والتي نتج عنها تنظيم عدة ورش عمل وزيارات مشتركة بين الطرفين لتطوير هذا التعاون، وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود البنك في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية السعودية 2030م