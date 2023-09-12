جدة – أصداف نيوز:

في واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في العالم وعلى بعد خطوات من الحرم المكي الشريف شهدت مدينة جدة حفل توقيع شراكة استراتيجية بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة إسناد العقارية لإطلاق ( جوهرة جبل عمر ) والتي تعد من أهم الفرص الاستثمارية القادمة التي تطرحها شركة جبل عمر من خلال البيع بالمزاد العلني ، وتتكون الفرصة من قطعتي أرض تقدر مساحة الجوهرة الأولى كما تم تسميتها قرابة 5,649.10 مترا مربعا وتبلغ مساحة الجوهرة الثانية 7,503.37 مترا مربعا.

وأضاف العمودي تسعى الشركة إلى فتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية وتمكينهم على اقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك ، حيث تستند استراتيجيتنا الحالية على تعزيز القيمة وتبني نموذج تشغيلي جديد لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة التي من شأنها تعزيز أداء الشركة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في زيادة الطاقة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 30 مليون زائر وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، مع تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن وأداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، مع تطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المُقدمة في المنطقة المركزية.

وأضاف بابحر إلى أن قطع الأرض مطورة بالكامل وفقاً لأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية للبنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، كل ذلك جعل منها فرصة استثمارية فريدة من نوعها لكل من يطمح للاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة.