جبل عمر تطرح أندر الفرص الاستثمارية وتكشف عن المزاد العقاري القادم من خلال جوهرة جبل عمر
التاريخ
9/12/2023 9:00:08 AM
(MENAFN- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
في واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في العالم وعلى بعد خطوات من الحرم المكي الشريف شهدت مدينة جدة حفل توقيع شراكة استراتيجية بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة إسناد العقارية لإطلاق ( جوهرة جبل عمر ) والتي تعد من أهم الفرص الاستثمارية القادمة التي تطرحها شركة جبل عمر من خلال البيع بالمزاد العلني ، وتتكون الفرصة من قطعتي أرض تقدر مساحة الجوهرة الأولى كما تم تسميتها قرابة 5,649.10 مترا مربعا وتبلغ مساحة الجوهرة الثانية 7,503.37 مترا مربعا.
وأضاف العمودي تسعى الشركة إلى فتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية وتمكينهم على اقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك ، حيث تستند استراتيجيتنا الحالية على تعزيز القيمة وتبني نموذج تشغيلي جديد لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة التي من شأنها تعزيز أداء الشركة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في زيادة الطاقة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 30 مليون زائر وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، مع تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن وأداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، مع تطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المُقدمة في المنطقة المركزية.
وأضاف بابحر إلى أن قطع الأرض مطورة بالكامل وفقاً لأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية للبنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، كل ذلك جعل منها فرصة استثمارية فريدة من نوعها لكل من يطمح للاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة.
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