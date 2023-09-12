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بيسكوف: شويغو سيشارك في محادثات بوتين وكيم جونغ أون

9/12/2023 8:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيشارك في محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب بيسكوف: "نعم، سيشارك".


وأضاف أنه من غير المخطط عقد اجتماع منفصل بين وزيري الدفاع الروسي والكوري الشمالي.


وقام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بزيارة إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في نهاية يوليو الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية آنذاك إن هذه الزيارة أتت في إطار تعزيز العلاقات العسكرية وتمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.

RT

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