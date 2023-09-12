Tuesday, 12 September 2023 05:42 GMT

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

9/12/2023 8:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق الأردن المرتبة الأولى عربياً، في نسبة الاستطاعة المركبة، لمصادر الطاقة المتجددة، بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن احتل هذه المرتبة وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX، والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
وأكد الخرابشة استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100%، وارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية المولدة إلى 27% خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة لعام 2022، تم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 68%، والطاقة المتجددة 27 %، و5% من الصخر الزيتي، مقارنة بنسبة 73 % للغاز الطبيعي و 26% للطاقة المتجددة لعام 2021.
وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الطاقة الكهربائية حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً من المصادر الأربعة المتاحة.

MENAFN12092023000208011052ID1107052785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث