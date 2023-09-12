الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة
التاريخ
9/12/2023 8:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حقق الأردن المرتبة الأولى عربياً، في نسبة الاستطاعة المركبة، لمصادر الطاقة المتجددة، بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن احتل هذه المرتبة وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX، والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
وأكد الخرابشة استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100%، وارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية المولدة إلى 27% خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة لعام 2022، تم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 68%، والطاقة المتجددة 27 %، و5% من الصخر الزيتي، مقارنة بنسبة 73 % للغاز الطبيعي و 26% للطاقة المتجددة لعام 2021.
وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الطاقة الكهربائية حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً من المصادر الأربعة المتاحة.
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