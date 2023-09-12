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استعادة لوحة لفان جوخ سُرقت خلال جائحة كورونا

9/12/2023 8:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحف خرونينجر في هولندا اليوم الثلاثاء إن الشرطة تمكنت من استعادة لوحة من أعمال الرسام الهولندي فينسنت فان جوخ سُرقت من متحف صغير في البلاد عام 2020 خلال جائحة كورونا.
وقال المتحف في بيان "لدينا أخبار سارة ورائعة. لوحة ‭‭'‬‬حديقة الربيع‭‭'‬‬ عادت إلى متحف خرونينجر بعد ثلاثة أعوام ونصف من سرقتها".


سُرقت اللوحة التي تعود لعام 1884 من متحف سينجر لارن شرقي أمستردام بعد إقراضها للمتحف للمشاركة في معرض.


وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت لأسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.


وعرضت الشرطة الهولندية آنذاك تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس 2020 وتحطيمهم أبوابا زجاجية لسرقة اللوحة.

البيان

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