استعادة لوحة لفان جوخ سُرقت خلال جائحة كورونا



سُرقت اللوحة التي تعود لعام 1884 من متحف سينجر لارن شرقي أمستردام بعد إقراضها للمتحف للمشاركة في معرض.



وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت لأسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.



وعرضت الشرطة الهولندية آنذاك تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس 2020 وتحطيمهم أبوابا زجاجية لسرقة اللوحة.

البيان