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بوتين: مخربون أوكرانيون اعترفوا بتدريبهم من قبل بريطانيين

9/12/2023 8:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أعضاء مجموعة تخريبية أوكرانية كانوا يخططون لتفجير خطوط الكهرباء وتم أسرهم في روسيا، اعترفوا بأن تدريبهم تم من قبل مدربين بريطانيين.
وقال بوتين في خطاب ألقاه في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية: "أسر جهاز الأمن الفدرالي الروسي عدة أشخاص خلال الاشتباك، تم القضاء (على بعضهم)، وتم أسر الباقي، واتضح أن هذه كانت مجموعة تخريبية للمخابرات الأوكرانية. والاستجوابات جارية، وهي تظهر أن مهمتهم هي إلحاق الضرر بإحدى محطات الطاقة الذرية لدينا، وتفجير خطوط الكهرباء بهدف تعطيل عمل محطة الطاقة في نهاية المطاف. وهذه ليست المحاولة الأولى من نوعها".


وأضاف أنه اتضح أيضا أثناء الاستجواب أن تدريب المخربين جرى بقيادة المدربين البريطانيين.


وتساءل: "هل يفهمون ما يلعبون به أم لا؟ لماذا يستفزوننا لاتخاذ نوع من الإجراءات الانتقامية ضد المنشآت الذرية الأوكرانية ومحطات الطاقة الذرية؟".

RT

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