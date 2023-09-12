لهذا السبب تجنب وضع فراشي الأسنان في الحمام



وأوضحت الدكتورة بايال بهالا أن البكتيريا المتطايرة يمكن أن تشكل مشكلة، لأنه "عندما تقوم بغسل المرحاض، خاصة مع فتح الغطاء، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة أسنانك".

وفي حال كانت فرشاة أسنانك قريبة من المرحاض، من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء وقطرات رذاذ الماء، والتي من المحتمل أن "تؤدي إلى التلوث".. وتميل الحمامات أيضاً إلى أن تكون بيئات رطبة، ما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك.. وفي الحمامات المشتركة، هناك أيضاً احتمال أكبر للتلوث المتبادل، حيث قد يستخدم العديد من الأشخاص المساحات المشتركة ويلمسون أسطحاً مختلفة".



وعندما يتعلق الأمر بجزيئات البراز، قالت الدكتورة بايال بهالا إنه من الممكن أن تبقى على فرشاة أسنانك.. وأضافت "من الممكن أن تتواجد جزيئات البراز في بيئة الحمام، بما في ذلك على الأسطح مثل فرشاة الأسنان الخاصة بك.. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم تنظيف المراحيض من دون إغلاق الغطاء، كما يمكن أن يؤدي التنظيف إلى إطلاق قطرات ماء صغيرة في الهواء، قد تحتوي على بكتيريا برازية وكائنات دقيقة أخرى".



وللحد من خطر ملامسة جزيئات البراز لفرشاة أسنانك، توصي الدكتورة بهالا باتباع نصائح النظافة مثل شطف فرشاة أسنانك قبل الاستخدام، وتخزينها في وضع مستقيم، واستخدام غطاء فرشاة الأسنان، وإغلاق غطاء المرحاض عند التنظيف .

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