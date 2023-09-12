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الخارجية الجزائرية تعلن رفض المغرب المساعدة المقدمة من الجزائر لمنكوبي الزلزال

9/12/2023 8:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغت وزارة الخارجية المغربية، السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.


ويأتي هذا الرفض بعد أن أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد الماضي أن الجزائر جاهزة، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة، لإرسال فريق تدخل من الحماية المدنية، يتكون من 80 منقذا متخصصا بشكل عاجل.


وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها الجزائر تقديم مساعدات ومواد إغاثة منذ وقوع الزلزال العنيف، في المغرب، في وقت متأخر، يوم الجمعة الماضي.


وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في بيان، السبت الماضي، "استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.


وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.

RT

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