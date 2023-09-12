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بنزيما يغيب عن تدريبات الاتحاد

9/12/2023 8:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي، غاب عن الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس الإثنين، استعدادا لاستئناف منافسات الموسم.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادرها لم تحصل على معلومات مؤكدة عن سبب غياب بنزيما عن التدريبات.
واستأنف الاتحاد تدريباته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للاعبين من قبل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خلال فترة التوقف الدولي.
ولم يقتصر الغياب عن مران الاتحاد على النجم الفرنسي فقط، بل غاب أيضا زميله عبد الرحمن العبود الذي اكتفى بأداء حصة صباحية دون المشاركة في التدريبات الجماعية المسائية.
ويستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه الأخدود بعد غد الخميس في المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.
ويتطلع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، خلال آخر حصتين تدريبيتين قبل المباراة، للوصول إلى التشكيل الأمثل الذي سيواجه الأخدود، في ظل تأكد غياب مواطنه جوتا والبرازيلي كورنادو بداعي الإصابة.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، حيث تلقى هزيمة وحيدة على أرضه أمام الهلال.

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