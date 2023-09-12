كشف الفنان الأردني منذر الرياحنة عن خطة لإنتاج مسلسل تلفزيوني مستوحى من فيلم "الحارة"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير بعد شهر رمضان المقبل 2024 في الأردن.

وأشار الرياحنة خلال حديثه في برنامج "دق سلف مع الوكيل" الذي يقدمه الاعلامي هيثم الوكيل ويُذاع على راديو "نشامى" أن أحداث المسلسل ستركز على ملامسة واقع الحياة في الشارع الأردني، وسيشارك في العمل عدد من الفنانين الأردنيين، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة نجوم عرب آخرين.

وتعليقاً على الانتقادات التي واجهها فيلم "الحارة" مسبقًا، أوضح الرياحنة أن الفيلم لاقى تقييمات مختلفة، حيث نال إعجاب بعض المشاهدين واعتراض بعضهم الآخر، ولكنه أكد أن هذا النقاش ساهم في إثراء الحوار حول الأحداث الأردنية التي كانت موضوع الفيلم.

وأشار إلى أنه استقبل الكثير من الانتقادات البناءة من متابعي الفيلم وعمل على تحسينها .

وفيما يتعلق بدوره في شخصية "شوقي" التي قدمها في مسلسل "جعفر العمدة" في الجزء الأول، أكد الرياحنة أن قلة ظهور شخصية شوقي في بداية المسلسل كانت جزءاً من استراتيجية الدور، حيث تمحورت الشخصية حول نوعية الأدوار وليس حول تكرار ظهورها.

وأشار إلى حذف بعض المشاهد بالتنسيق مع المخرج محمد سامي، مُشيرًا إلى اهتمامه بنوعية الظهور في العمل التمثيلي بدلاً من كثرة الظهور، وذلك بهدف تحقيق تشويق للجمهور في نهاية المسلسل.

ولفت أن عملية كتابة سيناريو جزء ثاني من مسلسل "جعفر العمدة" لا تزال قيد التحضير.

وعبّر الفنان منذر الرياحنة عن تعاطفه مع الشعب الليبي بعد الدمار الذي خلّفه الاعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص.

وأعرب الرياحنة عن تضامنه مع الشعب الليبي من خلال مقطع فيديو قائلاً: "أصدقائي وإخواني في ليبيا، الله يحميكم من أي شر. أنتم مررتم بمصاعب كثيرة وقادرون على التغلب على أي مصيبة. قلوبنا معكم. الله يحميكم".

