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شروط سرية تجدد أحلام برشلونة في 2024

9/12/2023 8:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحظى نادي برشلونة بفرصة جيدة للتعاقد مع لاعبين ضمن أهداف المدرب تشافي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأراد تشافي، التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وداني أولمو لاعب لايبزيج، لكن إدارة البارسا فشلت في استقدام الثنائي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن حلم انتقال سيلفا وأولمو إلى برشلونة لم ينته، لأن الثنائي يتمسك بارتداء قميص البارسا مستقبلا.
وأشارت إلى أن اللاعبين وضعا عدة بنود في العقود الجديدة، تسمح لهما بالتوقيع مع برشلونة في صيف 2024.
وحاول برشلونة، ضم سيلفا وأولمو، لكن الوضع الاقتصادي للنادي منعه من حسم الصفقتين في صيف 2023.
وأوضحت الصحيفة "برناردو وافق على التجديد مع السيتي لتحسين راتبه، لكنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 58 مليون يورو لتسهيل انتقاله للبارسا".
ويعد هذا الرقم مناسبا لحسم الصفقة، رغم أن مانشستر سيتي كان يطالب برشلونة بنحو 100 مليون يورو للاستغناء عن برناردو.
وعلى شاكلة برناردو، فقد جدد أولمو، عقده مع لايبزيج لتحسين راتبه، لكنه وضع شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 60 مليون يورو.
ويرغب أولمو في العودة إلى برشلونة، كما أنه يتمتع باهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

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