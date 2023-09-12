Tuesday, 12 September 2023 05:41 GMT

3 ضربات مؤلمة لريال مدريد في 100 يوم دون بنزيما

9/12/2023 8:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأثر نادي ريال مدريد بالرحيل المفاجئ للفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الميرنجي خلال الصيف الماضي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد استيقظ "يتيما" في 5 يونيو/حزيران بسبب بنزيما، حين أعلن المهاجم الفرنسي وداعه المفاجئ، بعد مسيرة بالقميص الملكي استمرت 14 عاما.
ويعد بنزيما ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي (354 هدفا)، واللاعب الذي حصل على الألقاب إلى جانب مارسيلو (25 لقبا)، كما أنه فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور 100 يوم على وداع بنزيما لريال مدريد، فإن شبح المهاجم الفرنسي لا يزال يحوم حول العديد من الجوانب التي لم يتمكن الفريق من التغلب عليها بعد، والفراغ الذي تركه لم يملأ بالكامل.
وأضافت: "ريال مدريد لم يعد لديه مهاجم، بعد رحيل بنزيما وتأجيل قدوم كيليان مبابي إلى الصيف المقبل، لذا اضطر النادي لخيار خوسيلو هذا الموسم".
وزادت: "عانى ريال مدريد من غياب الهداف، الأمر الذي عوضه جود بيلينجهام جزئيا، لكن هذا ليس دوره، ومن الصعب أن تكون أرقامه التهديفية قريبة من نظيره الفرنسي".
وسجل بنزيما ما يقرب من 30 هدفا خلال مواسمه الخمسة الأخيرة: "30 (18-19)، 27 (19-20)، 30 (20-21)، 44 (21-22)، 31 (22-23)".
وخسر ريال مدريد قائدا عظيما كان يرتدي شارة القيادة على أرض الملعب، سواء بحكم الأقدمية أو الجدارة، ولم تكن هناك أي شكوك حول ذلك.
ويعد الوضع الآن مختلفا، حيث إن الشارة متبادلة بين ناتشو ومودريتش وكارفاخال وكروس، كما أن كارفاخال الوحيد الذي يشارك أساسيا بانتظام من بين القادة.
ومن أضرار رحيل بنزيما هو اختيار خليفة له في تسديد ركلات الجزاء، الأمر الذي أدى إلى حدوث فوضى صغيرة في ريال مدريد.
وكان كل شيء يشير إلى أن فينيسيوس هو وريث بنزيما في ركلات الترجيح، بناء على رأي المدرب كارلو أنشيلوتي، لكن اللاعب البرازيلي أهدر ركلته الأولى التي ارتطمت بالعارضة في المباراة الودية ضد برشلونة خلال فترة الإعداد.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12092023000208011052ID1107052777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث