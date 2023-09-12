عودة الأسطورة: المركزية تويوتا تطلق تويوتا كراون في الأردن

وتعدّ هذه السيارة الرائدة التي طال انتظارها محط أنظار وإلهامًا لعشاق السيارات لما تتمتع به من تصميم جريء، وتسارع قوي، وراحة فائقة؛ إذ صُمِّمَت لتوفير تجربة قيادة تفاعلية تتجاوز التوقعات، وإضافة معيار جديد في فئة السيارات الفاخرة في المنطقة.

ويبدأ سعر سيارة تويوتا كراون من 49,500 دينار أردني.



جاء حفل إطلاق هذه السيارة المحبوبة منذ خمسينات القرن الماضي على هامش حفل "كاسيت" الذي أحياه النجم المصري إيهاب توفيق مؤخرًا في مادبون، بمشاركة الدي جي سعيد مراد، والفنان اللبناني زياد مالك، وسط حضور جماهيري كبير.



مزايا سيارة تويوتا كراون ومواصفاتها

لتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقًا، تأتي سيارة تويوتا كراون بشكل حصري مع خيارين من أنظمة الدفع الصديقة للبيئة؛ الخيار الأول هو نظام "هايبرِد" كهربائي جديد يتألف من قسمين، في الجزء الأمامي موتور كهربائي ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر هو الأول من نوعه في تويوتا مزود بشاحنٍ توربيني ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بست سرعات.

وفي الجزء الخلفي، موتور كهربائي يبرد بواسطة الماء وينقل القوة مباشرة إلى الإطارات الأربعة؛ مما يضمن استجابة مميزة وتسارعًا متناسقًا وسلسًا.

وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 348حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 460 نيوتن-متر.



أما الخيار الثاني، فهو أيضًا نظام "هايبرِد" كهربائي ويتكون من موتورين كهربائيين ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 222 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن-متر. ويحقق النظام الكهربائي الـ "هايبرِد"، المقترن بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي(e-CVT)، أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، مما يرتقي بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة.



التصميم الداخلي والخارجي لسيارة تويوتا كراون

يجمع التصميم الخارجي لسيارة تويوتا كراون بين البساطة والحداثة ويتناغم مع الميزات الداخلية ذات الجودة العالية؛ مما يجعل السيارة مثالية للجميع. وصُمِّمَت المقصورة الداخلية لتوفير الراحة والملاءمة. ويُوفّر الارتفاع الفريد لسيارة تويوتا الجديدة رؤية أفضل للطريق، ويُسهّل الدخول إليها والخروج منها.



تتميز مقصورة كراون الجديدة بترابط سلس بين التصميم الأنيق والفخامة الرائعة والراحة المعززة، وتبرز جميعها من خلال مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك شاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس 12.3 إنش تعمل باللمس ومتوافقة مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية Apple CarPlay® وAndroid AutoTM، وشاشة ملونة للعدادات مقاس 12.3 إنش تتيح للسائق الاختيار من بين 12 نمطًا لتناسب أذواقهم، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD)، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي (JBL) مكون من 11 مكبر صوت، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائيًا، ومقاعد خلفية قابلة للتقسيم والإمالة بنسبة 60/40.

وعلاوةً على ذلك، توفر سيارة كراون الجديدة المزيد من الملاءمة مع خاصية فتح صندوق الأمتعة أو إغلاقه كهربائيًا دون استخدام اليدين في حال انشغالهما بحمل أي أغراض؛ إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب من المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.

وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة تويوتا كروان الجديدة.

فيُمكِن للسائق والركاب الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام "تويوتا سيفتي سينس" المتطور؛ فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم (PCS) المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من السيارات والمشاة والدرّاجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدراتٍ وميزاتٍ أخرى، مثل: نظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام منع التسارع عند السرعات المنخفضة.



وعلاوة على ذلك، جُهِّزَت سيارة تويوتا كراون الجديدة بأول نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) من تويوتا، الذي يستخدم حساس رصد النقطة العمياء (BSM) للمساعدة في الحد من وقوع الحوادث. ويعمل هذا النظام المبتكر من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف السيارة؛ إذ يقوم تلقائيًا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك لتجنب الاصطدامات المحتملة.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي سيارة تويوتا الجديدة مزودةً بثماني وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، وموزع إلكتروني لقوة الكبح(EBD )، ونظام مساعد الكبح (BA )، ونظام مراقبة صف السيارة (PAM)، ونظام دعم ركن السيارة بالمكابح (PKSB)، ونظام التنبيه إلى حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام التحكم في بدء القيادة (DSC)، ونظام شاشة الرؤية البانورامية (PVM)،ونظام تنظيف الكاميرا الخلفية، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.



ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرض تويوتا في شارع مكة في عمّان، لاستكشاف الراحة الاستثنائية والسلامة المتقدمة والميزات المتطورة لسيارة تويوتا كراون.

ومن خلال الشراء من الوكيل المعتمد، يمكن للعملاء الاستمتاع بضمان الجودة والحوافز الحصرية وقطع غيار تويوتا الأصلية وخدمات ما بعد البيع الشاملة في مركز خدمة "المركزية تويوتا" للحصول على سيارة موثوقة وتجربة ملكية سلسة.













