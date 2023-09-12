زلزال بقوة 6,6 درجة قبالة سواحل الفلبين
التاريخ
9/12/2023 8:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 6,6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع في الساعة 11:03 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاواغ.
وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترا.
ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
RT
MENAFN12092023000208011052ID1107052774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.