Tuesday, 12 September 2023 05:41 GMT

ارتفاع توقعات الفيدرالي الأمريكي لمعدلات التضخم خلال الـ5 سنوات القادمة

9/12/2023 8:08:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، أن توقعات المستهلكين لمعدلات التضخم لمدة سنة ولمدة 5 سنوات قادمة، قد ارتفعت بنسبة 0.1%.
وجاء في التوقعات، أن يرتفع التضخم بعد عام إلى 3.6%، كما من المُرجح أن يبلغ التضخم خلال الـ 5 سنوات القادم نحو 3.0% .
أما توقعات التضخم بعد 3 سنوات من الآن فمن المتوقع أن يصل إلى 2.8% .
وجاء في المسح تراجع توقعات نمو الدخل، بينما صعدت التكهنات بتراجع الوظائف بشكل حاد إلى أعلى مستوى لها.
وانخفضت التقديرات حول ظروف الائتمان الحالية والتوقعات بشأن الظروف المستقبلية.

MENAFN12092023000208011052ID1107052772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث