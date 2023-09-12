ارتفاع توقعات الفيدرالي الأمريكي لمعدلات التضخم خلال الـ5 سنوات القادمة
التاريخ
9/12/2023 8:08:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، أن توقعات المستهلكين لمعدلات التضخم لمدة سنة ولمدة 5 سنوات قادمة، قد ارتفعت بنسبة 0.1%.
وجاء في التوقعات، أن يرتفع التضخم بعد عام إلى 3.6%، كما من المُرجح أن يبلغ التضخم خلال الـ 5 سنوات القادم نحو 3.0% .
أما توقعات التضخم بعد 3 سنوات من الآن فمن المتوقع أن يصل إلى 2.8% .
وجاء في المسح تراجع توقعات نمو الدخل، بينما صعدت التكهنات بتراجع الوظائف بشكل حاد إلى أعلى مستوى لها.
وانخفضت التقديرات حول ظروف الائتمان الحالية والتوقعات بشأن الظروف المستقبلية.
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