التربية تطبيق الدوام المرن في المدارس

رياض الأطفال يبدأ 7:15 وينتهي الساعة 12:05 والابتدائي من 7:15 حتى الساعة 1:15 والمتوسط من الساعة 7:30 على أن ينتهي في الساعة 1:40

عبدالعزيز الفضلي

تنفيذا لتعليمات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع وتماشيا مع الخطة الحكومية لتخفيف الازدحام الذي يتزامن عادة مع عودة الدوام المدرسي، اصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس الرياض ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني بالإضافة إلى المدارس العربية في التعليم الخاص.

وجاء في القرار، أنه في إطار تنظيم العمل التربوي وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر أن يتم العمل في مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية)، وفقا لتوقيت الدوام المدرسي الجديد لكل مرحلة تعليمية ابتداء من العام الدراسي 2023/2024.

وأشار القرار الى ان توقيت الدوام المدرسي لمرحلة رياض الأطفال يبدأ 7:15 وينتهي الساعة 12:05 كما حدد القرار توقيت الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية ليبدأ عند الساعة 7:15 وينتهي عند الساعة 1:15

اما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فقد حدد القرار بدء الدوام عند الساعة 7:30 على ان ينتهي في الساعة 1:40، موضحا ان بدء الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية سيكون من الساعة 7:45 وينتهي عند الساعة 1:55 .

كما ستتولى إدارة مدارس التربية الخاصة إعداد جداول الدوام طبقا لخطة كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام في مدارسها موعد بدء الدوام في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة.

ويسري هذا القرار مع بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى إشعار آخر.