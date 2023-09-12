زلزال بقوة 6 8 درجات يهز منطقة جزر الفلبين
التاريخ
9/12/2023 8:04:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضرب زلزال قوته 6.8 درجات منطقة الجزر الفلبينية، حسبما أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد).
وتم تحديد مركز الزلزال، الواقع على عمق 10 كيلومترات، بشكل مبدئي عند التقاء خط العرض 19.45 درجة شمالا وخط الطول 121.12 درجة شرقا.
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