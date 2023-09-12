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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5ر7 نقطة ليبلغ 99ر7007 بنسبة 11ر0 في المئة

9/12/2023 8:03:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 5ر7 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7007 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.
وتم تداول 4ر165 مليون سهم عبر 10456 صفقة نقدية بقيمة 7ر38 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5724 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 4ر89 مليون سهم عبر 3975 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 58ر7686 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 6481 صفقة بقيمة 12ر27 مليون دينار (نحو 7ر82 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 44ر5675 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 6ر68 مليون سهم عبر 2770 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 4ر31 مليون دولار).
وكانت شركات (سكب ك) و(المعدات) و(تمدين أ) و(أولى تكافل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(إيفا) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الإماراتية) و(المساكن) و(اكتتاب) و(بترولية) الأكثر انخفاضا. (النهاية)

م ك ع / ه ث




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