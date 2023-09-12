ليبيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول إلى ثلاثة آلاف قتيل
التاريخ
9/12/2023 8:03:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 12 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا إلى ثلاثة آلاف قتيل بالاضافة الى آلاف المفقودين.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع قناة (المسار) الليبية إن "عدد المفقودين بالآلاف ومن المتوقع أن يصل الى نحو مئة ألف شخص" مؤكدا أن "الأوضاع في مدينة (درنة) مأساوية ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".
وأشار إلى "تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء" داعيا "الدول الصديقة للمساعدة في إنقاذ العالقين بمناطق الجبل في (درنة)".
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة) فيما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا مدن (درنة) و(شحات) و(البيضاء) مناطق منكوبة محذرا من أن انهيار سدين في جنوب (درنة) أدى إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.(النهاية)
خ س ج / م خ
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