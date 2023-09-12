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ليبيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول إلى ثلاثة آلاف قتيل

9/12/2023 8:03:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 12 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا إلى ثلاثة آلاف قتيل بالاضافة الى آلاف المفقودين.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع قناة (المسار) الليبية إن "عدد المفقودين بالآلاف ومن المتوقع أن يصل الى نحو مئة ألف شخص" مؤكدا أن "الأوضاع في مدينة (درنة) مأساوية ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".
وأشار إلى "تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء" داعيا "الدول الصديقة للمساعدة في إنقاذ العالقين بمناطق الجبل في (درنة)".
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة) فيما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا مدن (درنة) و(شحات) و(البيضاء) مناطق منكوبة محذرا من أن انهيار سدين في جنوب (درنة) أدى إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.(النهاية)

خ س ج / م خ




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