ميزانية «المركزي» تناهز 654 مليار درهم بنهاية يوليو

ناهزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 654 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر يوليو 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.67% لتصل إلى 653.78 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 649.42 مليار درهم في يونيو السابق عليه، بزيادة تعادل 4.36 مليارات درهم خلال شهر.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32% أو ما يعادل 158.2 مليار درهم مقابل نحو 495.54 مليار درهم في يوليو 2022، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 18.3% مقارنة بما قيمته 552.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 101.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 275.23 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.15 مليار درهم، و125.39 مليار درهم للودائع، و3.03 مليارات درهم للقروض والسلف، و31.98 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 302.37 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 196.83 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.62 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.23 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.73 مليارات درهم خصوم أخرى.