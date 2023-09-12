إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «الحصن»

أطلقت المنظومة الصحية في الإمارات

الإصدار الجديد من تطبيق "الحصن" بعد إضافة ميزات جديدة تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً، لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين، في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، بهدف دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات، من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.



تعاون الجهات الصحية

وتعد الميزات الجديدة في تطبيق «الحصن» المدعومة بالسحابة الوطنية، ثمرة للتعاون المشترك مع منصة «رعايتي» الرقميّة، المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR) والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.

ويتيح التحديث الجديد، مجموعة من الحلول الرقمية التي تتيح للأسر متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسهولة ويسر، من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أعلى المعايير والممارسات التي تضمن سلاسة الاستخدام لجميع الأفراد، بالإضافة إلى إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة، بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.

تغطية صحية أفضل

أكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أن تحديث تطبيق "الحصن" أحد الحلول الرقمية الوطنية التي أطلقتها الإمارات، وتحظى بثقة ومصداقية وموثوقية عالية، بإضافة ميزة الوصول إلى تطعيمات الأطفال المشمولة بالبرنامج الوطني للتحصين، يأتي ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية، ضمن المساعي الحكومية لتنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتحقيق أفضل تغطية صحية والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات، نظراً لكونها تعتبر من أكثر التدخلات الصحية نجاحاً وفعالية للوقاية من الأمراض المعدية، التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وحماية صحة الأطفال وضمان مناعة المجتمع.

جوائز "الحصن"

وحصد تطبيق «الحصن»، منذ إطلاقه لأول مرة في 2020، العديد من الجوائز الدولية، والتي شملت: جائزة «ستيفي» للأعمال الدولية، وجائزة التميّز العالمية- فئة أفضل تطبيق ذكي، وجائزة الأفضل في فئة "موارد الصحة الرقمية المتنقلة" ضمن برنامج جوائز الصحة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرّائدة في مجال الإبداع والتميّز المؤسّسي على مستوى العالم.

جدير بالذكر، أن تحديث تطبيق «الحصن» الجديد، يشكل نقلة نوعية وطموحة في سعي دولة الإمارات لتحقيق الريادة في الرعاية الصحية الرقمية، حيث يجسد رؤية استراتيجية لضمان صحة جميع أفراد المجتمع، ليصبح منصة رقمية شاملة تواكب احتياجات أسر مجتمع دولة الإمارات في كل مراحل الحياة.