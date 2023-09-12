(MENAFN
- CommuniGate Middle East) 12 سبتمبر 2023: انضمت "أكاديمية المعمورة البريطانية" في أبوظبي، والتي تحرص على تمكين طلابها ودفع مسيرة تطوّر المجتمعات من خلال الاستدامة، إلى قائمة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى المتأهلين للمرحلة النهائية ضمن جوائز "أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي"، وذلك بالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28. وتم إطلاق هذه الجوائز الرائدة، التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي، في العام الماضي من قبل T4 Education، بالتعاون مع "أكسنتشر" و"أمريكان إكسبريس" ومؤسسة "ياياسان حسنة" و"جمعية ليمان"، وتعتبر أرقى الجوائز في مجال التعليم عالمياً.
وتضمّ جوائز "أفضل مدرسة في العالم" خمس فئات، وهي التعاون المجتمعي، والعمل البيئي، والابتكار، وتخطِّي التحديات، ودعم أنماط الحياة الصحية، حيث تحتفي من خلالها بالدور المحوري الذي تلعبه المدارس حول العالم في تطوير جيل قادم من المتعلمين، وتسلط الضوء على إسهاماتها المحورية في مسيرة تطور المجتمعات، ولاسيَّما بعد جائحة "كوفيد-19". وتم تأسيس هذه الجوائز بهدف مشاركة أفضل الممارسات التي تتَّبعها المدارس في إطار جهودها الرامية إلى دعم طلابها وتمكينهم، فضلاً عن مساهمتها في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتها. وستقوم "أكاديمية لجنة التحكيم" باختيار الفائز بكل جائزة وفقاً لمعايير دقيقة.
كما أطلقت T4 Education هذا العام "جائزة الاختيار المجتمعي"، التي ستشمل المدارس الـ 15 ضمن أفضل 3 مرشحين نهائيين في الفئات الخمس من جوائز "أفضل مدرسة في العالم"، والتي سيتم منحها للمدرسة التي تستقطب الدعم الأكبر من تصويت الجمهور، بدءاً من اليوم. وسيحصل الفائز بهذه الجائزة على عضوية برنامج T4 Education الجديد لـ "أفضل مدرسة للعمل"، وهو برنامج مستقلّ قائم على الأدلة، يهدف إلى منح شهادات مميزة للمدارس تقديراً لثقافتها، ومساعدتها على تغيير بيئة عملها لجذب أفضل المعلمين واستبقائهم.
وقال جيل هانتلي، المدير العام للمُواطَنَة المؤسسية العالمية في "أكسنتشر":
"يسرّني أن أهنِّئ "أكاديمية المعمورة البريطانية" على اختيارها بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى المتأهلين للمرحلة النهائية في جوائز "أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي 2023." ويُبرز هذا التكريم الجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل حماية مستقبل عالمنا، ونأمل أن يشكل ذلك حافزاً يُلهم المزيد من المعلمين حول العالم على تبني منهجيات مماثلة."
وأضاف هانتلي: «"تفخر "أكسنتشر" بتعاونها مع T4 Education في تمكين الجيل القادم لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بالاعتماد على التقنيات الجديدة والممارسات المبتكرة".
وقال فيكاس بوتا، مؤسس T4 Education وجوائز "أفضل مدرسة في العالم":
"أودّ أن أهنِّئ "أكاديمية المعمورة البريطانية" على تحقيقها مكانة متقدّمة ضمن المتأهلين الثلاثة للمرحلة النهائية من جوائز "أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي 2023"، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28. كما يسعدني أن أشكر الأكاديمية، والمدارس الأخرى المتأهلة للمرحلة النهائية، على ما زوّدتموني به من إلهام ، من خلال القيادة والرؤية والثقافة التي تبنيتموها، وبيئة التعليم والتعلم الاستثنائية التي بنيتموها."
وأضاف بوتا: "أنتم قادة المستقبل الحريصون على بناء عالمٍ أفضل، في الوقت الذي يواجه فيه عالمنا أزمة تعليمية متفاقمة. وعلى الحكومات أن تستمع إليكم وتتعلّم من خبراتكم."
نبذة عن المدرسة:
أكاديمية المعمورة البريطانية هي مدرسة دولية مستقلة في أبوظبي، ذات إسهامات مشهودة في مجال العمل البيئي والاستدامة، تماشياً مع رؤى ومستهدفات دولة الإمارات التي تتهيَّأ لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 هذا العام. ويقود جهود الأكاديمية في هذا المجال فريقٌ من ممثِّلي الطلاب تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و18 عاماً، حيث يتولَّى الفريق معظم المهام في مبادرات الأكاديمية المستدامة، ويسعون إلى المساهمة في تحقيق المستهدفات العالمية لقمة One Young World ومساعدة مدرستهم على الحصول على اعتماد "العلم الأخضر للمدارس البيئية".
وتمثَّلت بداية الجهود والمساعي البيئية لـ "أكاديمية المعمورة البريطانية" في مشاريع إعادة تدوير بسيطة، ثم تنامت جهودها عبر السنوات وتكللت بإطلاق سلسلةٍ من المبادرات المبتكرة، من بينها تحدي Pile It Up Challenge ومبادرة "Simply Bottles" للتشجيع على الاستخدام المسؤول للبلاستيك. كما واصلت الأكاديمية إدماج الممارسات المستدامة في مناهجها التعليمية، وتشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل من خلال مسابقات دورية بين الفرق الطلابية، تهدف إلى خفض البصمة الكربونية الفردية والجماعية، وتحفيز الطلاب على إطلاق العنان لإبداعاتهم.
وبعدها، تبنَّت الأكاديمية ممارسات الغذاء المستدامة من خلال الحدائق الهوائية، وهي منهجية لزراعة النباتات دون استخدام التراب، يتولَّى بموجبها الطلاب الإشراف على دورات المحاصيل، ويتم استخدام جميع المحاصيل الغذائية التي تمَّت زراعتها في مطبخ المدرسة، أو مشاركتها مع الموظفين أو الطلاب أو زوَّار المدرسة للحدِّ من هدر الغذاء.
كما أبرمت الأكاديمية شراكاتٍ استراتيجية مع "مزارع مدار" و"مزارع غراسيا"، ساهمت في تعزيز المنهج الدراسي، وأتاحت للمدرسة إمكانية الوصول إلى موارد هامة، كالمعارف والخبرات والتقنيات الحديثة، والخبرة العملية في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام للغذاء.
وأطلقت الأكاديمية كذلك مشروعاً للتعديل التحديثي لمرافقها المدرسية للحد من استهلاك الطاقة، حيث تم تثبيت مستشعرات الحركة للتحكُّم بإضاءة الصفوف الدراسية، وتركيب أجهزة "إشارة" المبتكرة التي تحول الرطوبة في الجو إلى مياه للشرب لخفض هدر المياه. كما تحرص الأكاديمية على المشاركة في فعاليات التنظيف المجتمعية، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، إلى جانب فعالياتٍ أخرى بالتعاون مع "تحالف المدارس المستدامة". وخلال فترات الدراسة الافتراضية ، تولَّى طلاب الأكاديمية إنشاء وتطوير العديد من المنتجات باستخدام مواد مُعاد تدويرها، وصنعوا زينة العيد للمدرسة باستخدام تلك المواد.
وفي حال تتويج "أكاديمية المعمورة البريطانية" بجائزة أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي، يطمح طلابها إلى المضي قُدُماً في إنشاء مدرسة تتكامل فيها الصحراء مع الغابة. ويتيح الجمع بين المشهد الصحراوي المذهل في دولة الإمارات واعتماد مبادئ "مدارس الغابات", بيئةً ملائمة لبناء "مدرسة صحراء" هادئة وهادفة، باستخدام المواد الطبيعية، وتوفير تجربة تعليمية تنمي روح الاستكشاف لدى الطلاب، وتشجعهم على طرح الأسئلة والتعرف عن كثب على الانسجام بين الانسان والطبيعة.
MENAFN12092023003015015020ID1107052471