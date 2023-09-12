الدولار يتراجع بينما ينتعش الين واليوان

(MENAFN
- Your Mind Media ) تراجع الدولار الأمريكي إلى حد ما بعد أن سجل بعض المكاسب الأسبوع الماضي. لا تزال العملة في اتجاه قوي بعد أن تجاوزت قمة شهر يونيو ولكنها قد تشهد بعض الضغط على المدى القصير. يمكن أن يستمر الاقتصاد الأمريكي المرن في تقديم بعض الدعم بينما يترقب المتداولون الخطوات التالية في السياسة النقدية.
سيكون اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل من بين الأحداث المهمة للسوق حيث سيعلن البنك عن قراره بشأن أسعار الفائدة بينما قد يقدم رئيسه أدلة جديدة حول اتجاه السياسة النقدية. وبينما تتوقع الأسواق أن يترك الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، فإن إصدارات بيانات التضخم وسوق العمل هذا الأسبوع يمكن أن تؤثر على التوقعات ويمكن أن تزود التقلبات في السوق.
ومن الممكن أن يشهد الدولار الأمريكي أيضًا تقلبات مقابل اليورو، حيث قد يتأثر هذا الزوج بقرار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن لا تزال بعض المخاطر حول زيادة في أسعار الفائدة.
واصل البنك المركزي الصيني في دعم عملته التي ارتفعت بقوة مقابل الدولار. وقد تؤثر التدخلات المتتالية على اتجاه الدولار الذي ظل يرتفع مقابل اليوان منذ بداية العام.
ارتفع الين الياباني بعد أن علق بنك اليابان على إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل مما قد يساعد في تقليل الفارق في أسعار الفائدة مع العملات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، شهد الين في السابق انخفاضات متباطئة حيث أثرت مخاوف تدخل البنك المركزي لصالحه.
MENAFN12092023006667014463ID1107052459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.