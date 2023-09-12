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- Your Mind Media ) دولي، 12 سبتمبر 2023 - صدر مؤخرا العدد الخاص بشهر أب/أغسطس 2023 من مجلة "جيم تشينجرز" (Game Changers) المشهورة وعلى غلافها موضوع مميز يحمل عنوان: "كشف النقاب عن إكسير النجاح في إكس أس دوت كوم: تمكين الإنسان من اجل تحقيق النجاح في قطاع ديناميكي".
وتضمن العمل مجموعة من المقابلات القصيرة التي أجرتها المجلة مع عدد من المديرات ورئيسات الأقسام في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بهدف كشف النقاب عن إكسير النجاح او العامل الأساسي (X Factor) في نجاح هذه المجموعة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.
وفيما يلي الترجمة العربية لهذا الموضوع:
إكسير النجاح في "إكس أس دوت كوم"
تمكين الإنسان من اجل تحقيق النجاح في قطاع ديناميكي
كشف النقاب عن إكسير النجاح في "إكس أس دوت كوم"
تصدرت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الأخبار العالمية وعالم الإعلام الدولي منذ بداية هذا العام. ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من الخبراء والمختصين في مجال التداول الالكتروني والمخضرمين في الأسواق المالية الذين انضموا إلى هذه المجموعة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال خلال العام الحالي.
تأسست مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
في هذا الإصدار من مجلة "جيم تشينجرز" (Game Changers)، نتعمق في عالم "إكس أس دوت كوم"، وهي مجموعة عالمية مدفوعة بقوة الانسان وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن الانسان هو إكسير النجاح او العامل الأساسي (X Factor) في نجاحها.
عند الإشارة إلى الانسان "إكس أس دوت كوم"ـ، فإنهم لا يتحدثون فقط عن فريق العمل الاستثنائي ولكن أيضًا عن المتداولين والشركاء وكل عضو في مجتمعهم الديناميكي.
في هذا الإصدار، حظينا بشرف التحدث إلى القادة المحترمين الذين يشغلون مناصب رئيسية في "إكس أس دوت كوم" للكشف عن كيفية تطبيق هذه القيم والفلسفة المتمحورة حول أهمية دور الانسان في مجالات مختلفة من العمل.
المقابلة الأولى: السيدة آندريا إلييس، رئيسة قسم تنظيم المؤتمرات الدولية في "إكس أس دوت كوم"
نبذة شخصية:
السيدة أندريا إليس هي خبيرة مخضرمة في مجال تنظيم النشاطات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وتتميز بسجل حافل من الإنجازات والتزام لا يتزعزع بالتميز، حيث اكتسبت تقديرًا بارزًا في مجال تنظيم النشاطات الدولية وخصوصا في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.
من خلال الاستفادة من خبرتها، تركز أندريا على تنظيم نشاطات عالمية مؤثرة لمجموعة إكس أس العالمية تربط المتداولين والشركاء والمديرين التنفيذيين بشكل مباشر. هدفها هو تعزيز الاتصالات القيمة وتقديم المعلومات الحيوية، مما يضمن استفادة المشاركين من ثروتها من الخبرة والمعرفة في مجال عملها.
السؤال الأول: كيف يمكنك تعزيز الشعور بالتمكين لدى فريق عمل "إكس أس دوت كوم" والمشاركين في النشاطات التي تنظمينها؟
من خلال تنظيم النشاطات الجذابة التي تعطي الأولوية للجلسات التفاعلية وفرص التواصل والوصول المباشر إلى الخبراء في "إكس أس دوت كوم"، فإننا نمكن الحاضرين من تولي مسؤولية تعلمهم ونموهم المهني من خلال طرح الأسئلة مباشرة على المختصين والقادة في "إكس أس دوت كوم" وإنشاء تواصل شخصي. نحن نخلق بيئة يتم فيها تقدير أفكار الجميع ووجهات نظرهم، مما يعزز الشعور بالتمكين بين الحاضرين في النشاطات التي ننظمها.
السؤال الثاني: كيف تطبقين فلسفة خلق التجربة الشخصية المميزة من خلال دورك في "إكس أس دوت كوم"؟
بصفتي رئيسة قسم تنظيم النشاطات الدولية في "إكس أس دوت كوم"، لدي التزام راسخ بجعل كل نشاط تنظمه المجموعة عبارة عن تجربة لا تُنسى للحاضرين من خلال عرض الوجوه والشخصيات التي تقف وراء مجموعتنا، والأشخاص الذين ساهموا بتطويرها لتصل الى ما هي عليه الآن. ومن خلال هذا النهج، نهدف إلى خلق انطباع شخصي ودائم لدى جميع المشاركين.
كجزء من دوري، أسعى جاهدة لبث جوهر التجارب الشخصية خلال عملية التخطيط للنشاط. بدءًا من اختيار المتحدثين وأعضاء اللجنة الذين يمكنهم مشاركة وجهات نظرهم الفريدة وحتى تنظيم الأنشطة والجلسات التفاعلية، فإن هدفي هو خلق بيئة يشعر فيها الحاضرون بتواصل حقيقي مع مجتمع "إكس أس دوت كوم". ومن خلال التركيز على التجارب الشخصية، يمكننا إلهام الأفراد وتمكينهم، مما يترك لهم انطباعًا دائمًا يتجاوز الحدث نفسه.
المقابلة الثانية: السيدة شانيل تسوكا، المديرة القطرية لجنوب افريقيا في "إكس أس دوت كوم"
نبذة شخصية:
السيدة شانيل تسوكا هي خبيرة مشهورة في مجال القطاع المالي ومعروفة على نطاق واسع بموهبتها الاستثنائية في بناء علاقات قوية مع العملاء، وتوفير خدمة عملاء استثنائية، وقيادة شراكات ناجحة. تتمتع بما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة في مجال التداول الالكتروني. تتميز بالتفاني في تقديم خدمة عملاء استثنائية، حيث إنها تذهب إلى أبعد من ذلك لفهم احتياجات العملاء الفردية وتصميم الحلول التي تتجاوز التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرتها على إقامة شراكات ناجحة، والاستفادة من مهاراتها القوية في التعامل مع الآخرين وتحديد أوجه التعاون، أدت إلى العديد من التحالفات والمشاريع التجارية المثمرة. بفضل خبرتها الواسعة والتزامها الثابت بالتميز، تواصل شانيل إحداث تأثير كبير في مجال التداول الالكتروني من خلال دورها في "إكس أس دوت كوم".
السؤال الأول: كيف يمكنك تعزيز الشعور القوي بالثقة لدى عملاء "إكس أس دوت كوم"؟
إن تعزيز الشعور القوي بالثقة لدى العملاء هو أولوية قصوى بالنسبة لي. أحقق ذلك من خلال الاستماع بفعالية إلى احتياجاتهم، وفهم ظروفهم الفريدة، وتقديم حلول مخصصة تتماشى مع أهدافهم. أحرص على تقديم الدعم المستمر، مما يضمن شعور العملاء بالدعم طوال رحلتهم، بغض النظر عن التحديات التي قد يواجهونها.
من خلال كوني شريكًا ثابتًا وموثوقًا، أهدف إلى غرس الشعور بالثقة والتمكين لدى المتداولين والشركاء لدينا، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أهدافهم الفردية بكل يقين، وهو جزء اساسي من رؤية ومهمة "إكس أس دوت كوم" منذ يومها الأول.
السؤال الثاني: ما الذي يمكن أن يتوقعه المتداولون من "إكس أس دوت كوم"؟
ان التزامنا الراسخ بتمكين المتداولين هو جوهر كل ما نقوم به في "إكس أس دوت كوم". يمكن للمتداولين أن يتوقعوا تجربة تداول شاملة تتجاوز خدمات الوساطة التقليدية. نحن نوفر لهم إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا التداول المتطورة، ومجموعة واسعة من الأدوات المالية، والموارد التعليمية التي تزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في مشهد التداول بنجاح. علاوة على ذلك، فإننا نعطي الأولوية لبناء علاقات طويلة الأمد مع المتداولين لدينا، ونقدم الدعم الشخصي والتوجيه المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. من خلال تقديم خدمة استثنائية باستمرار وتعزيز بيئة تفاعلية، فإننا نضمن أن يشعر المتداولون بالدعم والمعلومات والتمكين لاغتنام الفرص وتحقيق أهدافهم.
المقابلة الثالثة: السيدة ستيفاني مايكل، المديرة الدولية لقسم الموارد البشرية في "إكس أس دوت كوم"
نبذة شخصية:
تتمتع السيدة ستيفاني مايكل بخبرة واسعة في تمكين أعضاء فريق العمل، واستقطاب المواهب الاستثنائية، وتعزيز الابتكار والاستقلالية الفردية في أدوارهم. بفضل سجلها الحافل في قيادة الموارد البشرية، نجحت ستيفاني في تنمية ثقافة التحفيز داخل "إكس أس دوت كوم". منذ انضمامها الى الوسيط العالمي الرائد، استفادت ستيفاني من خبرتها لاستقطاب عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال التداول الالكتروني والمخضرمين في الأسواق المالية، مما أدى إلى تعزيز قدرات المجموعة وتعزيز ثقافة التميز في "إكس أس دوت كوم".
السؤال الأول: كيف يمكنك تعزيز ثقافة التحفيز في "إكس أس دوت كوم"؟
من خلال تنمية ثقافة الثقة، وتوفير فرص التطوير المهني، وتعزيز بيئة عمل شاملة، نقوم بتمكين فريق العمل في "إكس أس دوت كوم" لتولي زمام المبادرة، واستكشاف أفكار جديدة، وإحداث تأثير مفيد. في النهاية، فان اهم شيء "إكس أس دوت كوم" هو فريق العمل، ومن خلال هذه المبادرات، نعمل على تعزيز الشعور بالتمكين وتحفيز الدافع وتغذية الابتكار لدى فريق العمل في "إكس أس دوت كوم".
السؤال الثاني: كيف ينعكس هذا الالتزام في دورك كمديرة دولية للموارد البشرية في "إكس أس دوت كوم"
بصفتي المديرة الدولية لقسم الموارد البشرية في "إكس أس دوت كوم"، فإن تركيزي الأساسي ينصب على خلق بيئة يشعر فيها كل فرد بالقدرة على المساهمة بأفضل أعماله، وقيادة المبادرات، وتشكيل مساراته المهنية. ويتردد صدى هذا الالتزام بتمكين الأفراد في جميع ممارسات الموارد البشرية لدينا، مثل اكتساب المواهب، وإدارة الأداء، وتطوير أعضاء فريق العمل. من خلال توفير الدعم والموارد والفرص اللازمة، فإننا ندفع نمو أعضاء فريق العمل وتميزهم، وتمكينهم من النجاح في أدوارهم والمساهمة في النجاح الشامل الذي تحققه "إكس أس دوت كوم".
المقابلة الرابعة: السيدة نهال الصياح، مديرة التسويق بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في "إكس أس دوت كوم"
نبذة شخصية:
تقوم السيدة نهال الصياح بدور محوري في تعزيز حضور علامة "إكس أس دوت كوم" التجارية في الفضاء الالكتروني وإيصال المعلومات حول الوسيط العالمي الرائد الى المهتمين في مجال التداول الالكتروني. تشرف نهال على تطوير استراتيجيات التسويق وتقوم بدور حاسم في تنفيذ الحملات التسويقية الناجحة وتقنيات العلامات التجارية. لقد أكسبها شغفها بإلهام وقيادة الفرق تقديرًا لها كقائدة استثنائية في مجال التكنولوجيا المالية. بفضل خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن في مجال التسويق، تتمتع نهال بفهم عميق لديناميكيات السوق وسلوك المستهلك، مما يمكنها من قيادة مبادرات تسويقية مؤثرة تلقى صدى لدى الجمهور المستهدف.
السؤال الأول: كيف يمكنك تحقيق التفاعل عملاء "إكس أس دوت كوم" من خلال استراتيجيات التسويق؟
بصفتي مديرة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن دوري الأساسي هو تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق التي يتردد صداها مع جمهورنا المستهدف ودعم المتداولين لدينا في تحقيق أهدافهم المالية. لدي التزام راسخ بتمكين المتداولين من خلال تزويدهم برؤى قيمة وموارد تعليمية وافضل تجربة مستخدم. وينعكس هذا الالتزام في جميع مبادراتنا التسويقية، سواء كان ذلك من خلال صياغة الحملات، أو تحسين تواجدنا الرقمي، أو تعزيز رسائل علامتنا التجارية. من خلال بناء الثقة وتقديم المحتوى ذي الصلة وتعزيز المشاركة، نهدف إلى تعزيز مكانتنا كوسيط موثوق به والتأكد من شعور المتداولين بالدعم والتمكين في رحلة التداول الخاصة بهم مع "إكس أس دوت كوم".
السؤال الثاني: كيف ينعكس هذا الالتزام في دورك كمديرة التسويق في "إكس أس دوت كوم"؟
نحن نقد عملائنا بأعلى درجات التقدير، ونجسد تقديرنا من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة والمفيد، والاستخدام الماهر للوسائط الرقمية المتنوعة للتواصل السلس والتفاعلات الجذابة، بالإضافة إلى التهيئة المتفانية لمجتمع سريع الاستجابة وودود باستمرار، وتشجيع شخصية العلامة التجارية، مما يؤدي في النهاية إلى تمكين وتزويد المتداولين في "إكس أس دوت كوم" بالمعرفة والثقة لاتخاذ خيارات مستنيرة، وبالتالي تعزيز إنشاء تقارب مرن وهادف بين المتداولين وفريق عمل "إكس أس دوت كوم".
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