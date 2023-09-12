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وحيد قرن يقتل حارسة ويصيب آخر بجروح خطيرة بالنمسا

9/12/2023 7:21:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت الشرطة النمساوية إن وحيد قرن في حديقة حيوانات هيلبرون في مدينة سالزبورغ غربي النمسا هاجم حارسة بالحديقة وقتلها وأصاب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر شرطة سالزبورغ في بيان أنه أثناء القيام بعمل روتيني في حظيرة وحيد القرن، تعرضت حارسة تبلغ من العمر 33 عاما لهجوم من الحيوان "لأسباب لا تزال مجهولة".

وأضافت أن "المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث".

وأثناء محاولته إبعاد الحيوان، تعرض حارس آخر يبلغ من العمر 34 عاما، لهجوم من نفس وحيد القرن وأصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.

وأعلنت الحديقة إغلاق أبوابها يوم الثلاثاء.

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