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اتفاقية لدعم توظيف المواطنين في القطاع العقاري بدبي

9/12/2023 7:21:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan) وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.



وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.



ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج "نافس".



وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.



وفي تعليقه على الاتفاقية، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "يسعدنا أن نتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" لتمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، وتعتبر هذه المذكرة خطوة استراتيجية أخرى حرصنا عليها للمساهمة مع شركائنا في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، وباكورة القطاعات التي سنبدأ بها من خلال هذه الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي ".



وأضاف: "لا يخفى على أي أحد أن قطاع العقارات لم يعد كما اعتدنا عليه في السابق، بل شهد نقلة نوعية في مختلف مجالات بفضل التطور التقني، وأصبح ازدهاره يعتمد على القدرة على توظيف هذه التقنيات والابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، ونحن في المجلس سنعمل من خلال هذه الاتفاقية مع شركائنا لنمكن المواطنين من اكتساب المعارف والخبرات التي تعينهم على النجاح والتميز في الوظائف التي سنوفرها لهم، وهو ما سينعكس على مستقبلهم وهذا القطاع الحيوي".



من جانبه؛ أشاد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي تمثل مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في إمارة دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة، وأن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.



وأوضح سعادته أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة "نافس" للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب، واغتنام فرص التوظيف المتاحة عبر المنصة، مؤكداً أن المذكرة تشجع منشآت وشركات القطاع الخاص التي تتعامل مع دائرة الموارد البشرية في دبي على الاشتراك والتسجيل في مبادرات وبرامج "نافس"، ونشر الوظائف المتاحة لديهم والفرص التدريبية عبر منصة "نافس"، مما يساعد الكوادر الإماراتية على الانضمام للقطاع العقاري في دبي باعتباره من أهم القطاعات الحيوية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.



وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نُدرك في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشدة في أنّ المواطن يأتي في صدارة اهتماماتها".



وشدد بن مجرن على التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.



جدير بالذكر أن هذه المذكرة تمثّل خطوة هامة للأمام لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في سعيهما المستمر لتحقيق هدفهما المشترك، المتمثّل بتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين ومساعدتهم على النجاح في القطاعات الاستراتيجية، وجدد المجلسان التزامهما للعمل معاً لضمان الاستفادة القصوى من مبادراتهما سواءً للمواطنين وحتى شركات القطاع الخاص بإثراء التنوّع في فرقهم وقدراتهم، وخاصة في قطاع العقارات الخاص

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