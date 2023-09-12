أحمد بن سعيد يتابع تطورات مشاريع دبي الجنوب

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة بزيارة تفقدية لدبي الجنوب، حيث اطلع سموه على آخر التطورات المتعلقة بالمشاريع من قبل خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، والمديرين التنفيذيين للشركة.

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