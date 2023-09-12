غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً خارجياً في باريس

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً خارجياً جديداً في باريس بالجمهورية الفرنسية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الفرنسية إلى الإمارة ودعم توسع شركات دبي في السوق الفرنسية. وارتفع بذلك إجمالي عدد المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 24 مكتباً حول العالم.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد، الذي يعتبر المكتب التاسع الذي يفتتح هذا العام والثالث في القارة الأوروبية بعد مكتبي المملكة المتحدة وإيطاليا، مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في أنحاء العالم كافة بحلول عام 2030.



وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، والتعاون بشكل أكبر مع جميع الأطراف المعنية في الخارج.

وحضر افتتاح المكتب هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال والشركات الفرنسية.

زيادة حجم التجارة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نعتبر فرنسا أحد الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا التي نسعى لترسيخ تواجدنا فيها. وتسهم هذه المكاتب في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية».

وأضاف لوتاه قائلاً: «نستهدف تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا في استقطاب الاستثمارات الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص إلى الإمارة، ودعم خطط توسع شركاتنا في فرنسا. وسيساهم المكتب الجديد في توحيد جهودنا لمواكبة خطط الإمارة المستقبلية في ترسيخ مرونة تجار دبي في الأسواق العالمية، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وبدورها قالت هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية: «يجسد افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في باريس عمق وحيوية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا. ويأتي هذا الإنجاز في فترة حاسمة تشهد فيها دولة الإمارات تنويع اقتصادها بوتيرة متسارعة مما يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً كبيرة أمام الشركات الفرنسية لتوسيع نطاق تواجدها بالدولة في قطاعات مختلفة تشمل الفضاء والتكنولوجيا والصحة والسلع الفاخرة».

وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فرنسا خلال العام الماضي حوالي 24.6 مليار درهم، مسجلة نسبة نمو بلغت حوالي 33.7% مقارنة بالعام 2021.



الشركات الفرنسية

وبلغ عدد الشركات الفرنسية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الفترة يناير - يوليو 2023 حوالي 472 شركة جديدة، بنسبة نمو تبلغ حوالي 33% مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية المسجلة في عضوية الغرفة حتى نهاية يوليو الماضي 3.068 شركة.



وتشمل مجالات التجارة الأساسية بين دولة الإمارات وفرنسا الطائرات وأجزائها، والآلات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصيدلانية. وسيعمل المكتب الخارجي الجديد في باريس على تعزيز العلاقات التجارية القوية بالفعل بين الجانبين من خلال تحديد فرص التجارة والاستثمار ذات الإمكانات العالية في مجالات الحبوب والمجوهرات ومنتجات الألبان والمصنوعات الجلدية.



وسيركز المكتب على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومساعدة الشركات الفرنسية على دخول سوق دبي والتوسع منها على المستوى الدولي. وسيقوم المكتب كذلك بإنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والفرنسية، والتعاون مع شركاء فرنسيين في تنظيم فعاليات التواصل ومنتديات الأعمال واجتماعات توفيق المصالح التجارية.

وقد ساهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية ذات المستوى العالمي في ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً مفضلاً للشركات الفرنسية التي تطمح إلى التوسع عالمياً. وتتيح الإمارة وصولاً سلساً إلى 2.2 مليار مستهلك، مما يساعد الشركات الفرنسية على توسيع نطاق حضورها عالمياً.