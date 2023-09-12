عائد الإيجار في دبي يقارب ضعف العائد في لندن

ارتفعت أسعار الشقق في دبي بأكبر وتيرة لها منذ ما يقرب من عقدٍ من الزمان في أغسطس الماضي، وفقاً لتقرير شركة «سي بي آر إي»، الأمريكية العاملة في قطاع العقارات.

وقال تيمور خان، رئيس الأبحاث في شركة CBRE: «مع تقييد القدرة على تحمل التكاليف، يتزايد الطلب على الشقق لأنها تميل إلى أن تكون أرخص بشكل عام، كما أن عائدات الإيجار في دبي أعلى بكثير مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرون في لندن أو نيويورك أو هونغ كونغ».

ويبلغ العائد على الشقق في دبي حيث لا يتم فرض ضريبة على دخل الإيجار 7.34%، وفقاً لـCBRE.

وبالمقارنة، يبلغ متوسط العائد في لندن 4.18%، وفي وسط لندن الرئيسي فهو أقل من ذلك بنسبة 3.6%.

وبحسب بلومبرغ التي نقلت عن تقرير «سي بي آر إي» فإن ارتفاع أسعار الشقق في دبي أدى إلى توسيع نطاق انتعاش العقارات الذي حول المدينة إلى واحدة من أهم أسواق الإسكان في العالم.

وأضاف موقع بلومبرغ: «ازدهار الإسكان في المدينة، والذي كان مدفوعاً إلى حد كبير حتى الآن بمنازل الأسرة الواحدة الكبيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق التي تشكل حوالي 85٪ من المعروض من المساكن في دبي التي تعتبر مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط».

وبحسب التقرير فإن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 حتى أغسطس، وهو ما يمثل أفضل أداء منذ نوفمبر 2014، وفقاً للشركة العقارية.

وتجاوزت المكاسب الزيادات في الأسعار بنسبة 17.3% للفيلا.

تدفق

ويأتي انتعاش العقارات في دبي، مدفوعاً بتدفق الوافدين الجدد – من أصحاب الملايين والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا إلى الأثرياء الروس الذين يسعون لحماية الأصول.

كما أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات، وخففت قوانين التأشيرات وأدخلت تأشيرات للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.

ولا يزال متوسط أسعار الشقق أقل بنسبة 9.6% عن الذروة التي بلغها في عام 2014، في حين أن أسعار المنازل الأكبر حجماً أعلى بنسبة 8.7%، وفقاً لشركة سي بي آر إي.

وقالت شركة تقييم العقارات والأبحاث، ValuStrat، التي تقول إن بياناتها تعتمد على سلة ثابتة من العقارات التي تمثل السوق، إن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 10٪ في المتوسط في العام حتى أغسطس.

وتحققت أكبر المكاسب السنوية في جزيرة نخلة جميرا الصناعية، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار الخمس.