أفاد تقرير حديث صادر عن «أدين»، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة لشركات الأعمال الكبرى، أن 29% من الشركات العاملة في دولة الإمارات تمتلك أنظمة فعّالة لمكافحة الاحتيال؛ في حين أن 41% من الشركات أبلغت عن زيادة في محاولات الاحتيال خلال الـ 12 شهراً الماضية.



وتصدر «أدين» أكثر من ملياري رمز شبكي نشط؛ في خطوة تهدف إلى تمكين الشركات من اعتماد تقنية الترميز الشبكي التي تحول أرقام البطاقات العادية إلى رموز آمنة غير حساسة.

ويسهم النمو السريع في المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بسبب جائحة كوفيد 19، في زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال في مجال الدفع. وباتت عمليات الاحتيال في مجال الدفع تشكل تحدياً حرجاً للشركات في جميع الصناعات،

وتعتبر تقنية الترميز الشبكي أساسية لخلق مستقبل آمن لعمليات الدفع والسلسة عبر الإنترنت.

وتدرج الشركات مسألة الأمان ضمن أولوياتها الرئيسية – مما لا يؤثر على تجربة العملاء. ومن خلال تقنية الترميز الشبكي، شهدت الشركات زيادة متوسطة تصل إلى 3% في معدلات الموافقة، مما يعادل زيادة مليونية في الإيرادات كل شهر. وبما أن رموز الشبكة أرخص في معالجتها من دفع ببطاقة PAN، يمكن للشركات تقليل التكاليف مع زيادة معدلات الموافقة على المعاملات والإيرادات؛ مما يمثل ميزة مهمة للشركات الرقمية أو الاشتراكات التي تقدم لعملائها ميزة «حفظ تفاصيل البطاقة»، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى.

وقال تريفور نيس، الرئيس العالمي للرقميات لدى «أدين»: «تعتبر تقنية الترميز الشبكي أداة قوية، تجلب فوائد مزدوجة بزيادة أمان العملاء، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات الموافقة، مما يحقق إيرادات متنامية للشركات. من خلال تقنية أدين التي تدعم أهم نظم البطاقات، نرى أن المزيد والمزيد من الشركات تدرك إمكانيات تقنية رموز الشبكة».

وتعد تقنية الترميز الشبكي تقنية ناشئة ولذلك لا تدعمها جميع الشركات المُصدرة حالياً. ولحل هذا التحدي، تقدم «أدين» تحسين رموز الشبكة الذي يستخدم تعلم الآلة لاختيار بين رمز الشبكة أو الدفع عبر PAN لزيادة معدلات الموافقة. وهذا يؤدي إلى زيادة إضافية تبلغ 1% في معدلات الموافقة للشركات.