Tuesday, 12 September 2023 03:18 GMT

«إير تشاينا» توسع رحلاتها المباشرة إلى دبي

9/12/2023 7:21:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «إير تشاينا»، شركة طيران الصين، توسيع رحلاتها عبر طرق جديدة إلى دبي، وألماتي في كازاخستان، وتربط الخطوط الجديدة مباشرة مدينة هانغتشو شرقي الصين بدبي، وألماتي في كازاخستان.

وسيتم تشغيل رحلة هانغتشو - دبي بواسطة الخطوط الجوية الصينية، باستخدام طائرة إيرباص A330-300 لثلاث رحلات أسبوعية.

MENAFN12092023000110011019ID1107052418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث