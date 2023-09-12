«إير تشاينا» توسع رحلاتها المباشرة إلى دبي

«إير تشاينا» توسع رحلاتها المباشرة إلى دبي
التاريخ
9/12/2023 7:21:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت «إير تشاينا»، شركة طيران الصين، توسيع رحلاتها عبر طرق جديدة إلى دبي، وألماتي في كازاخستان، وتربط الخطوط الجديدة مباشرة مدينة هانغتشو شرقي الصين بدبي، وألماتي في كازاخستان.
وسيتم تشغيل رحلة هانغتشو - دبي بواسطة الخطوط الجوية الصينية، باستخدام طائرة إيرباص A330-300 لثلاث رحلات أسبوعية.
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