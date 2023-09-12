«إير تشاينا» توسع رحلاتها المباشرة إلى دبي

أعلنت «إير تشاينا»، شركة طيران الصين، توسيع رحلاتها عبر طرق جديدة إلى دبي، وألماتي في كازاخستان، وتربط الخطوط الجديدة مباشرة مدينة هانغتشو شرقي الصين بدبي، وألماتي في كازاخستان.

وسيتم تشغيل رحلة هانغتشو - دبي بواسطة الخطوط الجوية الصينية، باستخدام طائرة إيرباص A330-300 لثلاث رحلات أسبوعية.