سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 94 44 دولار
التاريخ
9/12/2023 7:17:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ
94.44 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
93.92 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت سنتا واحدا ليبلغ عند التسوية
90.64 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا ليبلغ
87.29 دولار.
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