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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 94 44 دولار

9/12/2023 7:17:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ
94.44 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
93.92 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت سنتا واحدا ليبلغ عند التسوية
90.64 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا ليبلغ
87.29 دولار.

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