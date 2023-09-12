أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، قرارا وزاريا يقضي بإلزام المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر مجانا، وألا يتم فرض

العبوات

الجاهزة على المستهلك. ويسري هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة انها مستمرة في قراراتها التي تصب في صالح المستهلك.