وزير التجارة يصدر قرارا بإلزام المطاعم والمقاهي تقديم الماء المفلتر مجانا
التاريخ
9/12/2023 7:17:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، قرارا وزاريا يقضي بإلزام المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر مجانا، وألا يتم فرض
العبوات
الجاهزة على المستهلك. ويسري هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة انها مستمرة في قراراتها التي تصب في صالح المستهلك.
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