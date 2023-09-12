



توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلبة والعاملين بالمدارس تقييم أداء الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين







عبدالعزيز الفضلي



في إطار الحرص الشديد على جودة التعليم والتحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاهزة للطلبة والمعلمين، واصل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جولاته التفقدية على المناطق التعليمية والمدارس للتأكد من جاهزية المرافق التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي للطلاب والطالبات تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 17 سبتمبر.

وخلال جولته التفقدية على عدد من المناطق والمدارس واجتماعه بالمسؤولين، شدد الوزير المانع على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الأيام المقبلة وتحمل المسؤولية كاملة من قبل القيادات التربوية لاستكمال كافة الأعمال والتجهيزات المطلوبة، لاسيما المتعلقة بأعمال الصيانة والتكييف وتزويد المدارس بالاثاث والكتب المدرسية، ونظافة الخزانات ومشارب المياه، وتوفير الهيئة التعليمية والإدارية، وغيرها، إضافة إلى استثمار عامل الوقت والسعي نحو خلق أجواء تربوية مناسبة قبل دوام ابنائنا الطلاب والطالبات.

واكد أنه لن يتساهل في التعامل مع أي تقصير أو إهمال فيما يتعلق بملف الاستعداد للعام الدراسي وجهوزية المدارس، إذ سيتم تقدير وتقييم أداء كل جهة في كافة القطاعات المعنية، ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الآداء.

وقال المانع: إننا جميعاً في وزارة التربية نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه تعليم الطلبة، ونعتبرها واجباً لا يمكن التهاون فيه، ولذلك يجب علينا العمل بشفافية وجدٍ وتفاني من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في مجال تطوير التعليم، ولنتجاوز التحديات بروح الفريق والتعاون لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجودة عالية للجميع.

كما أكد المانع استمرار جولاته التفقدية على المدارس في جميع المراحل والمناطق التعليمية قبل وبعد دوام الطلاب والطالبات في مدارسهم الاسبوع المقبل، للوقوف على حقيقة الأوضاع والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة ورصد كافة التحديات التي قد تطرأ تحت أية ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وطلب من القطاعات المعنية إضافة الى المناطق التعليمية، موافاته بتقارير عاجلة عن استعدادات المدارس من تكييف وصيانة مرافق وتوفير الاثاث وغيرها من الأمور الضرورية، على أن يتم تسليمها يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير، لتقييم الأوضاع ورصد الملاحظات ومن ثم العمل على تلافيها قبل دوام الطلبة.

يذكر أن الوزير المانع تفقد عدد من المدارس في منطقتي الجهراء والفروانية التعليمة والمدارس الجديدة في منطقة غرب عبدالله مبارك، ويتابع بشكل شخصي كل الملفات التربوية لاسيما المتعلقة بالمدارس والبيئة التربوية.