أمبر هيرد عن علاقتها بإيلون ماسك: يحب اللعب بالنار

وأعدت مجلة "بيبول" تقريراً حول الكتاب الجديد، الذي ألّفه الكاتب والتر إيزاكسون، وأفرد فيه فصلاً خاصاً بعلاقة مؤسس SpaceX بالممثلة هيرد، التي وصفها شقيق إيلون "كيمبال" بالعلاقة السامة والخطيرة.



علاقة متحجرة

وإذ أطلق إيزاكسون على الفصل الخاص بعلاقة ماسك وهيرد عنوان "علاقة متحجرة"، كشف أن نجمة فيلم "أكوامان" جذبت انتباه الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" بعد متابعته لها في فيلم "القتل بالمناجل Machete Kills" عام 2013.



وأوضح أن اللقاء الأول بينهما كان بعد عام من الفيلم، ثم أصبحت العلاقة رسمية في أبريل (نيسان) 2017، لكنها لم تدم إلا عدة أشهر لأنها كانت حافلة بالأزمات والشجارات، بينما كان الانفصال النهائي عام 2018.

بداية ونهاية العلاقة

ومن بين الحكايات الأخرى حول علاقتهما المتناقضة، تطرق إيزاكسون إلى قطع ماسك البحار في أبريل (نيسان) 2017 باتجاه أستراليا لزيارة هيرد، حيث تقوم بتصوير فيلم "أكوامان"، ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقة رسمياً.

لكن سرعان ما يدخل إيزاكسون في العديد من اللحظات المضطربة في العلاقة بينهما نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، لاسيما الشجار الذي دار أثناء إجازتهما في أمريكا الجنوبية بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 بوجود أسرته.

ولفت إيزاكسون إلى أن هيرد وللتغطية على الشجار، على الرغم من اعترافها به، سارعت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنشر صوراً ومقاطع فيديو توثق أمسيتهما العائلية في ليلة رأس السنة 2018.

أحمق في الحب

ونسب المؤلف إلى كيمبال (50 عاماً) شعوره بالحزن على شقيقه لأنه "يقع في حب أشخاص يعاملونه بسوء شديد، على الرغم من أنهن جميلات، لكن يتمتعن بجانب مظلم للغاية"، مؤكداً أن إيلون يعرف أنهن "خطيرات وسامّات".

أما إيلون –ووفقاً للكاتب– فاعتبر أن علاقته بأمبر "وحشية"، واصفاً نفسه بـ"مجرد أحمق في الحب"، على اعتبار أنه غالباً ما يكون أحمقاً في خياراته العاطفية، ويقع في الغرام بشكل خاطئ جداً.

مهووسة بعالم ماسك التكنولوجي

من جهتها –ووفقاً لإيزاكسون– وصفت هيرد نفسها بأنها كانت مهووسة بعالم ماسك التكنولوجي، ودنياه المتطورة، لافتة إلى أنه اصطحبها في جولة بأحدث طراز من سيارات تيسلا خلال زيارتها لـSpaceX، قبل أن تعرض في الأسواق.



وأشارت إلى أنها على الرغم من الانفصال لا تزال تحب إيلون كثيراً وتكن له كل الاحترام، لأن علاقتهما بنيت على القيم الأساسية التي يتمتعان بها، إلا أنها صنفت إيلون من الأشخاص الذين يحبون اللعب النار، ولو أحرقتهم أحياناً.