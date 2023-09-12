أمبر هيرد عن علاقتها بإيلون ماسك: يحب اللعب بالنار

أمبر هيرد عن علاقتها بإيلون ماسك: يحب اللعب بالنار
التاريخ
9/12/2023 7:15:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وصفت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد علاقتها بالملياردير العالمي إيلون ماسك بالنار التي تحرقه أحياناً، بينما صنّف الأخير نفسه بالغبي لأنه أحبها.. تلك مقتطفات من كتاب السيرة الذاتية لماسك الذي سيصبح متوفراً في الأسواق، اليوم الثلاثاء.
وأعدت مجلة "بيبول" تقريراً حول الكتاب الجديد، الذي ألّفه الكاتب والتر إيزاكسون، وأفرد فيه فصلاً خاصاً بعلاقة مؤسس SpaceX بالممثلة هيرد، التي وصفها شقيق إيلون "كيمبال" بالعلاقة السامة والخطيرة.
علاقة متحجرة
وإذ أطلق إيزاكسون على الفصل الخاص بعلاقة ماسك وهيرد عنوان "علاقة متحجرة"، كشف أن نجمة فيلم "أكوامان" جذبت انتباه الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" بعد متابعته لها في فيلم "القتل بالمناجل Machete Kills" عام 2013.
وأوضح أن اللقاء الأول بينهما كان بعد عام من الفيلم، ثم أصبحت العلاقة رسمية في أبريل (نيسان) 2017، لكنها لم تدم إلا عدة أشهر لأنها كانت حافلة بالأزمات والشجارات، بينما كان الانفصال النهائي عام 2018.
بداية ونهاية العلاقة
ومن بين الحكايات الأخرى حول علاقتهما المتناقضة، تطرق إيزاكسون إلى قطع ماسك البحار في أبريل (نيسان) 2017 باتجاه أستراليا لزيارة هيرد، حيث تقوم بتصوير فيلم "أكوامان"، ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقة رسمياً.
لكن سرعان ما يدخل إيزاكسون في العديد من اللحظات المضطربة في العلاقة بينهما نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، لاسيما الشجار الذي دار أثناء إجازتهما في أمريكا الجنوبية بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 بوجود أسرته.
ولفت إيزاكسون إلى أن هيرد وللتغطية على الشجار، على الرغم من اعترافها به، سارعت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنشر صوراً ومقاطع فيديو توثق أمسيتهما العائلية في ليلة رأس السنة 2018.
أحمق في الحب
ونسب المؤلف إلى كيمبال (50 عاماً) شعوره بالحزن على شقيقه لأنه "يقع في حب أشخاص يعاملونه بسوء شديد، على الرغم من أنهن جميلات، لكن يتمتعن بجانب مظلم للغاية"، مؤكداً أن إيلون يعرف أنهن "خطيرات وسامّات".
أما إيلون –ووفقاً للكاتب– فاعتبر أن علاقته بأمبر "وحشية"، واصفاً نفسه بـ"مجرد أحمق في الحب"، على اعتبار أنه غالباً ما يكون أحمقاً في خياراته العاطفية، ويقع في الغرام بشكل خاطئ جداً.
مهووسة بعالم ماسك التكنولوجي
من جهتها –ووفقاً لإيزاكسون– وصفت هيرد نفسها بأنها كانت مهووسة بعالم ماسك التكنولوجي، ودنياه المتطورة، لافتة إلى أنه اصطحبها في جولة بأحدث طراز من سيارات تيسلا خلال زيارتها لـSpaceX، قبل أن تعرض في الأسواق.
وأشارت إلى أنها على الرغم من الانفصال لا تزال تحب إيلون كثيراً وتكن له كل الاحترام، لأن علاقتهما بنيت على القيم الأساسية التي يتمتعان بها، إلا أنها صنفت إيلون من الأشخاص الذين يحبون اللعب النار، ولو أحرقتهم أحياناً.
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