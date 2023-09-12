مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض
التاريخ
9/12/2023 7:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمّان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.50%، ليصل إلى مستوى النقطة 2399.
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 6.1 مليون سهم، موزعة على 3346 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 44 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
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