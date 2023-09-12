حزب الله ينفي استخدام مطار بيروت لتهريب أسلحة

حزب الله ينفي استخدام مطار بيروت لتهريب أسلحة
التاريخ
9/12/2023 7:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نفى "حزب الله" اللبناني تقارير عن قيامه بأعمال تهريب أسلحة في مطار بيروت الدولي، واصفا إياها بـ"السيناريوهات المفبركة ضد مسؤولين في الحزب".
وأعربت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان، عن إدانتها بشدة لـ"هذه الفبركات والاتهامات الكاذبة، كما ندين تواطؤ جهات داخلية لبنانية معها، عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضد حزب الله".
وشددت على أن "هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، التي تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل "حزب الله" مسؤوليّة أي أعمال يمكن أن تصيب المطار لاحقا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتوتير الأجواء في وقت يشهد مطار بيروت حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة".
وأكدت أن "هذا الضجيج المفتعل حول المطار، يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه لأغراض عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته".
RT
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