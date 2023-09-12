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حزب الله ينفي استخدام مطار بيروت لتهريب أسلحة

9/12/2023 7:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى "حزب الله" اللبناني تقارير عن قيامه بأعمال تهريب أسلحة في مطار بيروت الدولي، واصفا إياها بـ"السيناريوهات المفبركة ضد مسؤولين ‏في الحزب".
وأعربت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان، عن إدانتها بشدة لـ"هذه الفبركات والاتهامات الكاذبة، كما ندين تواطؤ جهات داخلية لبنانية ‏معها، ‏عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضد حزب الله".‏


وشددت على أن "هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة، التي ‏تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل "حزب الله" مسؤوليّة أي ‏أعمال يمكن أن تصيب ‏المطار لاحقا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار بيروت حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة".


وأكدت أن "هذا الضجيج المفتعل حول المطار، يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه ‏لأغراض ‏عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته".‏

RT

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