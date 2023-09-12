حزب الله ينفي استخدام مطار بيروت لتهريب أسلحة



وشددت على أن "هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة، التي ‏تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل "حزب الله" مسؤوليّة أي ‏أعمال يمكن أن تصيب ‏المطار لاحقا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار بيروت حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة".



وأكدت أن "هذا الضجيج المفتعل حول المطار، يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه ‏لأغراض ‏عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته".‏

RT