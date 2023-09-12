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ميسي يختار أفضل مدافع في العالم حاليا

9/12/2023 7:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بأن مواطنه كريستيان روميرو، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، يعتبر أفضل مدافع في العالم حاليا.
وكال ليونيل ميسي المديح لكريستيان روميرو، ووصفه بأنه الأفضل في العالم بمركزه حاليا، رغم أنه دائما ما يغيب عن أذهان الجماهير ووسائل الإعلام في القوائم المفضلة.
وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عقب نهاية مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور (1-0) في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، "روميرو؟ أعتقد أنه أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي. لقد لعب بشكل جيد للغاية، وفي رأيي، كان رجل المباراة".
وأضاف نجم إنتر ميامي: "وجوده خلفي هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. إنه يدفعني دائما إلى التقدم إلى الهجوم، لأنه يريد دائما اللعب وجها لوجه ضد خصمه، لقد اعتدت على عدم النظر إلى الوراء بوجوده، وهذا أمر جيد بالنسبة لي".
وأظهر ميسي إعجابه بروميرو منذ بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ساهم فيها كلا النجمين في تحقيق اللقب الأول منذ مدة طويلة، حتى أن "البرغوث" طالب إدارة فريقه برشلونة آنذاك بمحاولة التعاقد مع اللاعب، لكن توتنهام تمكن من الظفر بخدماته في نهاية المطاف.
وشارك روميرو في 23 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل خلالها هدفين، كما أحرز هدفين بقميص توتنهام خلال أربع مباريات شارك فيها في الموسم الحالي (2023-2024).

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